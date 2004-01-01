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Kent казино

Кент казино впервые появилось в 2023 году как сайт для лайв игр и игровых автоматов. Кент казино относится к cattaffs partners (gama, daddy casino) За годы своего существования завоевали отличную репутацию между игроками и стримерами. На момент написания этого текста Kent официальный сайт предлагает более 15000 игровых автоматов, что поражает воображение.

Хотя это число уже само по себе впечатляюще, казино нуждается в чем-то большем, чем просто игры, чтобы держаться на плаву, верно? Присоединяйтесь к нам, когда мы выясняем, что заставило Kent казино оставаться лучшим казино в этом году, и стоит ли сегодняшний сайт вашего времени и денег.

Несмотря на его некоторые недостатки, мы уверены, что вы прекрасно проведете время перейдя через зеркало кент казино. Да, обслуживание клиентов и бонусы могли бы быть лучше, но нам очень понравилось. Программа лояльности и удивительная библиотека игр заслуживают особого упоминания. В целом, если вас не беспокоит отыгрыш где максимальный выигрыш с бонуса х15 от депозита то, Kent — отличное онлайн казино.

🟢 Официальный сайтKent.casino.
📋 ЛицензияCuracao, регистрационный номер 13237657.
💳 Платежные методыVISA, MasterCard, Piastrix, MuchBetter, Interac, AstroPay, ecoPayz, Ethereum, Bitcoin, Tether (USDT TRC20, ERC), Litecoin, Tron, Dogecoin.
🎰 ИгрыИгровые автоматы, карточные игры, настольные игры, лайв игры с дилером.
⏱ Время выплат денежных средствдо 24 часов, в среднем около 1 часа
📃 ВерификацияТрубуется паспорт, Сэлфи с паспортом и подтверждение домашнего адреса
🏆 ТурнирыДа
✅ Компания Fun Fusion N.V.
🙋‍♀️ Служба поддержкиЧат, мэйл support@kentcasino.ru.

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